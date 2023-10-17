CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 12'NCİ KALKINMA PLANINI TAMAMLADIKLARINI DUYURDU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12'nci Kalkınma Planını tamamladıklarını duyurdu. Erdoğan'ın paylaşımında, "12'nci Kalkınma Planı döneminde, ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4,7'ye geriletmeyi hedefliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 12'nci Kalkınma Planını tamamladıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda, "2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12'nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12'nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

5 ANA EKSENDEN OLUŞUYOR

Paylaşımda, "5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır.

1- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum.

2- İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi.

3- Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim.

4- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre.

5- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim" denildi.

ENFLASYONU KALICI OLARAK TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, 12'nci Kalkınma Planı dönemindeki hedefleri de sıraladı.

Paylaşımda, "Ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz. Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4,7'ye geriletmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12'nci Kalkınma Planı'nın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verildi.