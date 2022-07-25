Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerini bu zamana kadar girip galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz.
AA - Politika
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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerini bu zamana kadar girip galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerini bu zamana kadar girip galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz. Bu seçimi de bir dönüm noktası olarak görüyoruz."
AA / Politika