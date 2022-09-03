Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız." Politika Kaynak: AA / Barış Gündoğan Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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