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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız."

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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