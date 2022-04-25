Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılı için makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarıma dayalı yatırımlar için...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılı için makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılı için makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika