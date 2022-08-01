Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Haberler

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Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir."

"2022'de vatandaşı enflasyona karşı korumak için vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar TL'yi bulacaktır."

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Rusya Politika Güncel Haberler

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