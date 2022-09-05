Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelere daha güçlü destek için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelere daha güçlü destek için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kaynak aktardıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelere daha güçlü destek için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kaynak aktardıklarını bildirdi.
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika