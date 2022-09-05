Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelere daha güçlü destek için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelere daha güçlü destek için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kaynak aktardıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelere daha güçlü destek için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kaynak aktardıklarını bildirdi. Politika Kaynak: AA / Mehmet Tosun Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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