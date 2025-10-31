Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2 yıllık zulmün ardından Hamas ve İsrail arasında bizim de desteğimizle bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Hamas'ın anlaşmaya riayet konusunda titiz davrandığını görüyoruz. İsrail ise ateşkesi bozmak için adeta fırsat arıyor. Önceki gün çoğu çocuk 100'den fazla Gazzeli'yi yine şehit ettiler." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel