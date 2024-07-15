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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz ihanetinde de 'üst akıl' devredeydi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1960'tan beri ülkede yapılan darbelerin arkasında olan 'üst akıl'ın, 15 Temmuz ihanetinde de aktif rol oynadığını belirtti. Erdoğan, 15 Temmuz'un işaret fişeğinin, 'one minute' çıkışından hemen sonra atıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1960'tan beri ülkemizde yapılan darbelerin arkasında kimin eli varsa, aynı 'üst akıl', 15 Temmuz ihanetinde de tüm unsurlarıyla devredeydi. 15 Temmuz'un işaret fişeği, esasında bizim 'one minute' çıkışımızdan hemen sonra atıldı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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