Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz ihanetinde de 'üst akıl' devredeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1960'tan beri ülkemizde yapılan darbelerin arkasında kimin eli varsa, aynı 'üst akıl', 15 Temmuz ihanetinde de tüm unsurlarıyla devredeydi. 15 Temmuz'un işaret fişeği, esasında bizim 'one minute' çıkışımızdan hemen sonra atıldı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika