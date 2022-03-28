Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün, sadece vakit, akaryakıt ve karbon salınımındaki azalım getirisinin, yıllık 415 milyon avro...
AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün, sadece vakit, akaryakıt ve karbon salınımındaki azalım getirisinin, yıllık 415 milyon avro olacağı hesaplanmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, sadece vakit, akaryakıt ve karbon salınımındaki azalım getirisinin, yıllık 415 milyon avro olacağı hesaplanmaktadır."
AA / Mehmet Tosun - Politika