Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün, sadece vakit, akaryakıt ve karbon salınımındaki azalım getirisinin, yıllık 415 milyon avro... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün, sadece vakit, akaryakıt ve karbon salınımındaki azalım getirisinin, yıllık 415 milyon avro...

AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün, sadece vakit, akaryakıt ve karbon salınımındaki azalım getirisinin, yıllık 415 milyon avro olacağı hesaplanmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, sadece vakit, akaryakıt ve karbon salınımındaki azalım getirisinin, yıllık 415 milyon avro olacağı hesaplanmaktadır."

AA / Mehmet Tosun - Politika

1915 Çanakkale Köprüsü, Recep Tayyip Erdoğan, Akaryakıt, Karbon, Politika, Haberler

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