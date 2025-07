Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024 yılında savunma ve havacılık alanındaki ihracatımız NATO ve hizmet ihracatları da dahil olmak üzere yüzde 29'luk artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırmıştır. Böylece 2024 hedefimiz olan 6,5 milyar doların yüzde 11 üzerine çıktık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yakın tarihinde savunma alanında ciddi sınamalarla karşılaşmış bir ülke olduğunu belirtti.

Dışa bağımlı olmanın sonuçlarını pek çok kez tecrübe ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "1960'lı yıllarda Kıbrıs hadiselerinde ve 1990'lı yıllarda terörle mücadelede maalesef dost ve müttefiklik bu ülkelerden yeterli desteği alamadık. Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukunu korumak amacıyla gerçekleştirdiğimiz 1974 Barış Harekatı sonrasında ambargolar adeta zirveye çıktı. Bakım için gönderdiğimiz uçaklar alıkonuldu, hatta bunun için ülkemize hangarda saklama borcu çıkartıldı. Telsiz gibi en temel iletişim araçları dahi bir süre ülkemize verilmedi. Esad rejimiyle yaşadığımız gerilimde yine aynı ahde vefasızlığı gördük. Hava savunma kapasitemizi güçlendirme arayışlarımızda karşımızda hep kapı duvar bulduk. Öyle ki hava sahamızın sürekli ihlal edildiği günlerde yangından mal kaçırırcasına, hava savunma sistemleri ülkemizden sökülüp götürüldü." diye konuştu.

Libya'dan Karabağ'daki işgalin sonlandırılmasına kadar pek çok yerde benzer uygulamaların devam ettirildiğini ifade eden Erdoğan, ataların "Kötü komşu adamı mal sahibi yaparmış" sözünü hatırlatarak, Türkiye'yi de dost ve müttefiklerin savunma sanayinde mal sahibi yaptığını söyledi.

"Türkiye savunma sanayi ürünleriyle dünya piyasalarına mührünü vuran bir konuma ulaştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ambargo her baskı ve her haksızlığın yeni bir kapı araladığını belirterek, "Biz de tüm gücümüzü kullanarak bu kapılardan içeri girmeyi başardık. Dün ambargolara, çifte standartlara ve diplomatik baskılara maruz kalan Türkiye, bugün savunma sanayi ürünleriyle dünya piyasalarına mührünü vuran bir konuma ulaştı. 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.' dedik ve öz kaynaklarımızı harekete geçirerek bu alanda kısa sürede ciddi mesafe kat ettik. Bu arka plan temelinde bir yandan insani ve proaktif bir dış politika izlerken diğer yandan savunma ve güvenlik yatırımlarımıza hız verdik." ifadelerini kullandı.

Tasarımdan seri üretime, AR-GE çalışmalarından ve inovasyon sürecine Türk savunma sanayine çağ atlattıklarını kaydeden Erdoğan, bir dönem temel sıkıntı olan dışa bağımlılığı ciddi ölçüde atlattıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimizde yüzde 20 seviyesinde olan savunma sanayimizin yerlilik oranı bugün yüzde 80'lerin üzerine çıktı. Sektördeki 3 bin 500'ü aşkın firmamız 100 bin kişilik nitelikli personel kadrosuyla çalışmalarını başarılı şekilde sürdürüyor. Türk Savunma Sanayi bugün 1380'in üzerinde proje sayısıyla 20 milyar doları aşan cirosuyla geniş ürün yelpazesiyle adeta destan yazıyor. Güvenlik birimlerimizin neredeyse tüm ihtiyaçlarını kendi kaynaklarımızla en etkin şekilde karşılıyoruz. Yerli ürünlerimiz, güvenlik güçlerimizin terörle mücadele operasyonlarında yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarımızda etkin rol oynuyor. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen üç ülkesinden biriyiz. Geçen sene dünyada satılan her 100 İHA'dan 65'ini Türk firmaları tedarik etti. Özellikle SİHA'larımızın oyun değiştiren konsepti küresel ölçekte büyük yankı uyandırıyor. Geleneksel taktik ve stratejileri dönüştürüyor. Aynı şekilde dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, geliştiren, üreten 10 ülkeden biri şu anda Türkiye'dir. Ana yüklenicilerimiz, alt yüklenicilerimiz, KOBİ'lerimiz, araştırma kuruluşlarımız ve üniversitelerimiz geliştirdikleri özgün ürünlerle ihracat hanemizi yeni yıldızlarla süslüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün dünyadaki en büyük 11. savunma ihracatçısı durumuna geldiğine dikkati çekerek, insansız hava araçlarının, milli gemi projelerinin, elektronik sistemlerin, kara araçlarının, silah ve mühimmatların gıptayla takip ve talep edildiğini belirtti.

Savunma sanayi şirketleri geçen yıl 180 ülkeye ürün ihraç ederek başarıya imza attı

Savunma sanayi şirketlerinin geçen yıl 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir başarıya imza attığını kaydeden Erdoğan, "Şu rakamda dikkat çekicidir. 2024 yılında savunma ve havacılık alanındaki ihracatımız NATO ve hizmet ihracatları da dahil olmak üzere yüzde 29'luk artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırmıştır. Böylece 2024 hedefimiz olan 6,5 milyar doların yüzde 11 üzerine çıktık. 2025 Haziran ayı ihracatımız bir önceki yıla oranla yüzde 10,4 artarak 623 milyon dolara ulaştı. Son 12 aydaki ihracatımız ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 23,1 düzeyinde artışla 7,5 milyar dolar seviyesini gördü. Lazer ve elektromanyetik silah sistemleri, otonom sistemler, siber güvenlik, kuantum teknolojisi ve yapay zeka gibi alanlarda izleyeceğimiz doğru stratejilerle yakın gelecekte rekabet gücümüzü inşallah daha da artıracağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, ülke olarak en önemli avantajlardan birinin de nitelikli ve dinamik insan gücü olduğunu, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda teknolojik atılımlarını çok daha ilerilere taşıyacak yetişmiş insan gücüne sahip olunduğunu, bunu da geliştirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Başta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün olmak üzere bütün bu başarılarda pay sahibi olan tüm kurum ve kuruluşları, firmaları, emek veren herkesi bir kez daha tebrik eden Erdoğan, Türk savunma sektörüyle gurur duyduğunu ve gelecekte çok daha iyi seviyelerde olacaklarına yürekten inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Güç Türkiye vizyonu ile savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye yolunda kararlı adımlarla ilerlediklerine dikkati çekerek, "Savunma Sanayinde Milli Yetkinlik Hamlesi" adını verdikleri büyük bir dönüşüm başlattıklarını bildirdi.

Onay ve talimatını bizzat kendisinin verdiği milli yetkinlik hamlesiyle savunma sanayi ekosistemi içerisinde sistematik bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, "Bu alandaki çalışmalarımızla savunma ve güvenlik yatırımlarımızla dosta güven, düşmana korku veren çok daha büyük ve güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek için mücadele edeceğiz. Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcımız olsun diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın ülkeler, sektörler ve firmalar için hayırlar getirmesini dileyerek, fuara teşrif eden dostları ile kardeşlerine teşekkür etti.

Fuar kapsamında atılacak imzaların, yeni anlaşma ve işbirliklerinin aralarındaki ilişkilere somut katkılar yapması temennisinde bulunan Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığına, Savunma Sanayii Başkanlığına, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ve fuara katkı veren şirketlere teşekkür ettiğini belirtti.

Programdan notlar

Programda, İDEF'in tanıtım filmi izletildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu birer konuşma yaptı.

Hava ve kara araçlarının katılımıyla askeri geçit töreni gerçekleştirilen programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Güler, Görgün ve Topçu, Nuh suresinin mealini içeren "Nuh Tufanı" isimli hediyeyi takdim etti.

Daha sonra Erdoğan beraberindekilerle fuarın açılış kurdelesini kesti.

