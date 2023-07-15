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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'u anlattı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, '15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun.' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağı görseli ile 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı tankı etkisiz hale getiren vatandaşların bulunduğu fotoğrafa da paylaşımında yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağı görseli ile 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı tankı etkisiz hale getiren vatandaşların bulunduğu fotoğrafa da paylaşımında yer verdi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Politika

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