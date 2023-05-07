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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '14 mayısta öyle bir kazanacağız ki bu milletin hiçbir ferdi kaybetmeyecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 mayısta öyle bir kazanacağız ki bu milletin hiçbir ferdi kaybetmeyecek"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 mayısta öyle bir kazanacağız ki bu milletin hiçbir ferdi kaybetmeyecek" "14 mayısta da sadece Türkiye'nin güvenliğinin ve huzurunun devamını, evlatlarımızın geleceğinin aydınlığını, Türkiye Yüzyılı'nın yükselişini hedefliyoruz" "Türkiye Yüzyılı'nı milletimizin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 mayısta öyle bir kazanacağız ki bu milletin hiçbir ferdi kaybetmeyecek"

"14 mayısta da sadece Türkiye'nin güvenliğinin ve huzurunun devamını, evlatlarımızın geleceğinin aydınlığını, Türkiye Yüzyılı'nın yükselişini hedefliyoruz"

"Türkiye Yüzyılı'nı milletimizin ortak hayali olarak inşa etmeye hazırlanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 mayısta öyle bir kazanacağız ki bu milletin hiçbir ferdi kaybetmeyecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Türkiye Politika Haberler

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