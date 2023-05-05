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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '14 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir."

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Politika Haberler

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