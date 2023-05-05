Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir."
Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika