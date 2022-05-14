Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyor, sağlık sektörü içerisinde vazgeçilemez bir görev üstlenen, toplum sağlığına hizmet eden tüm eczacılarımıza selamlarımı ve şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.