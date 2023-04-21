Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mehtap haline getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mehtap haline getireceğiz. Terör örgütü ile beraber olanlardan başka bir şey beklenebilir mi?"

"Sultanahmet Camii İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Hatta ilkidir"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.