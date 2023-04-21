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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütü ile beraber olanlardan başka bir şey beklenebilir mi?" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Politika Haberler

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