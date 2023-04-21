Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütü ile beraber olanlardan başka bir şey beklenebilir mi?" - İSTANBUL

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023