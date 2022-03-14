Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği'nde konuştu
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği'nde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde sağlık çalışanlarına hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği'nde konuştu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde sağlık çalışanlarına hitap etti.