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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "136 kilometre uzunluğundaki Gaziantep-Şanlıurfa tren hattının yapımına bu yıl içinde başlamayı planlıyoruz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şanlıurfa'yı hızlı tren ile tanıştıracak olan 136 kilometre uzunluğundaki Gaziantep-Şanlıurfa tren hattının yapımına da bu yıl içerisinde başlamayı planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şanlıurfa'yı hızlı tren ile tanıştıracak olan 136 kilometre uzunluğundaki Gaziantep-Şanlıurfa tren hattının yapımına da bu yıl içerisinde başlamayı planlıyoruz. Kalkınma yolunun bir parçası olan, yolcu ve yük taşımacılığının yapılacağı 180 kilometre uzunluğundaki Şanlıurfa-Mardin hızlı tren hattı projesinde de sona geldik. Bu projelerle Şanlıurfa'dan Edirne'ye kesintisiz hızlı demiryolu ağı oluşturacak ve Şanlıurfa'nın lojistik kapasitesini arttırarak ulusal demiryolu ağına entegrasyonunu sağlayacağız" dedi.

AK Parti Şanlıurfa 8'inci Olağan İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 yılda Şanlıurfa'ya yapılan ve yapılması planlanan yatırımları anlattı. AK Parti hükümetinin 22 yılda Şanlıurfa'ya yaptığı hizmetleri sıralayan Erdoğan, "Son 22 yılda Şanlıurfa'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Toplam 863 milyar lira tutarında Şanlıurfa'ya yatırım yaptık. Adalette 6 milyar lira, eğitimde 89 milyar lira, gençlik ve sporda 4.5 milyar lira, sosyal yardımlarda 214 milyar lira, sağlıkta 16 milyar lira, çevre ve şehircilikte 111 milyar lira, 226 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Ulaştırmada 59 milyar lira, tarım ve ormanda 257 milyar lira, sanayi ve teknolojide 3 milyar lira yatırım, 15,4 milyar lira yatırımlara sağlanan destek olmak üzere toplam 18 milyar lira, enerjide 70 milyar lira, kültür ve turizmde 5 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 12 milyar lira harcadık. Gençlik ve sporda 30 bin seyirci kapasiteli 11 Nisan stadyumu başta olmak üzere şehrimize toplam 79 adet Spor tesisi kazandırdık. Toplam bin 970 yataklı 18 hastane dahil 126 sağlık tesisi inşa ettik. Bin 700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesini bu yıl sonuna kadar tamamlayıp 2026 yılı başında hizmete alacağız. Şanlıurfa'da 13 millet bahçesi projemiz bulunuyor, dördünü tamamladık, dördünün yapımına devam ediyoruz, 5'inde de proje ve yer seçimi aşamasındayız. Ulaştırmada Şanlıurfa'yı Mardin - Gaziantep - Diyarbakır ve Adıyaman'a bölünmüş yollarla bağladık. Ankara - Niğde otoyoluyla Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan bin 230 kilometre uzunluğunda kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik. Böylece Şanlıurfa'nın Gaziantep - Adana - Ankara ve İstanbul gibi büyük metropollere ve Doğu Akdeniz limanlarına güvenli ulaşımını sağladık" şeklinde konuştu.

Hızlı tren müjdesi

Şanlıurfa ile Gaziantep arasında hızlı tren çalışması yapılacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahta -Narince - Siverek yolu, Şanlıurfa - Suruç yolu, Viranşehir çevre yolu, Ceylanpınar - Kızıltepe yolu gibi 17 karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Ayrıca kalkınma yolu projesi kapsamında Şanlıurfa Ovaköy arasına 320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol inşa edeceğiz. Bu proje ile Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilmekte olan Fav Limanına gelecek yükleri Türkiye üzerinden Londra'ya kadar, Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaştıracağız. Şanlıurfa'yı hızlı tren ile tanıştıracak olan 136 kilometre uzunluğundaki Gaziantep - Şanlıurfa tren hattının yapımına da bu yıl içerisinde başlamayı planlıyoruz. Kalkınma yolunun bir parçası olan, yolcu ve yük taşımacılığının yapılacağı 180 kilometre uzunluğundaki Şanlıurfa - Mardin hızlı tren hattı projesinde de sona geldik. Bu projelerle Şanlıurfa'dan Edirne'ye kesintisiz hızlı demiryolu ağı oluşturacak ve Şanlıurfa'nın lojistik kapasitesini arttırarak ulusal demiryolu ağına entegrasyonunu sağlayacağız. Son 22 yılda Siverek Külhan, Narlıkaya ve Birecik Mezra barajlarının yapımını tamamladık. Karakız Barajı'nın yapımı devam ediyor. Birecik içme suyu işini tamamlamak üzereyiz. Viranşehir, Halfeti, Suruç ve Karaköprü TOKİ içme suyu projelerimize devam ediyoruz. Son yaşanan taşkınlardan sonra il merkezinde taşkın kontrol projelerini tamamladık ve tüm derelerde hızla inşaatlara başladık. Sırrın, Cavsak ve Karakoyun derelerinde taşkın ıslah çalışmalarımız sürüyor. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinin atık su arıtma tesisi ve altyapı, Gıda İhtisas ve Siverek Organize Sanayi Bölgelerinin arıtma tesisi yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Milletimiz bizimle olduğu, bizimle yol yürüdüğü müddetçe inşallah Urfa'ya çok daha fazlasını yapacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum, AK Parti Şanlıurfa İl Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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