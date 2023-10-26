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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "13 alanda iş birliği anlaşması imzaladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "13 alanda iş birliği anlaşması imzaladık" "Türkmenistan'ı Türk Devletleri Teşkilatı'nda tam üye olarak görmek istiyoruz" "Gazze başta olmak üzere, bölgeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişi yaptık"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar...