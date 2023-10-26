Cumhurbaşkanı Erdoğan: "13 alanda iş birliği anlaşması imzaladık"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "13 alanda iş birliği anlaşması imzaladık" "Türkmenistan'ı Türk Devletleri Teşkilatı'nda tam üye olarak görmek istiyoruz" "Gazze başta olmak üzere, bölgeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişi yaptık"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "13 alanda iş birliği anlaşması imzaladık"
" Türkmenistan'ı Türk Devletleri Teşkilatı'nda tam üye olarak görmek istiyoruz"
"Gazze başta olmak üzere, bölgeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişi yaptık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile ortak basın açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "13 alanda iş birliği anlaşması imzaladık" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika