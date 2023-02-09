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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 vilayetimizde, hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar, hiçbir vatandaşımız barınaksız,...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '10 vilayetimizde, hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar, hiçbir vatandaşımız barınaksız,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 vilayetimizde, hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar, hiçbir vatandaşımız barınaksız, konutsuz kalmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 vilayetimizde, hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar, hiçbir vatandaşımız barınaksız, konutsuz kalmayacak."

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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