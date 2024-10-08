Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ekim'de Arnavutluk'taki Namazgah Cami'nin açılışına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapımı sona eren Namazgah Cami'nin açılışına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim'de Arnavutluk'u ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapımı sona eren Namazgah Cami'nin açılışına katılacak. Büyük bir açılışla hizmete girecek olan Namazgah Cami'sine, 2024 Ezanı güzel okuma Türkiye birincisi Enes Baştür imam olarak atandı.

Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan Namazgah Cami, Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edildi. Camide, dört adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor. Cami, hem içeride hem de dışarıda toplam 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunacak.

Cami, sadece ibadet mekanı olarak değil, aynı zamanda bir sosyal merkez olarak da hizmet verecek. Bünyesinde bir kültür merkezi, kütüphane, sergi salonu, konferans salonu ve Kur'an okulu gibi alanlar barındırıyor. Caminin yanında bir "Birlikte Yaşama Müzesi" de kurulacak.

Caminin, yalnızca bir ibadet yeri olmanın ötesinde, Tiran'ın kültürel ve sosyal yapısında da önemli bir yere sahip olması bekleniyor. - TİRAN