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Cumhurbaşkanı Edoğan, Zarifoğlu ve Karakoç'u andı

Cumhurbaşkanı Edoğan, Zarifoğlu ve Karakoç'u andı

Politika Haberleri

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölüm yıl dönümlerinde andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölüm yıl dönümlerinde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı anma mesajında, "Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Abdurrahim Karakoç Cahit Zarifoğlu Politika Haberler

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