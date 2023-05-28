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Cumhurbaşkanı Edirne'de oyunu köpeğiyle birlikte kullandı

Politika Haberleri

Edirne'de Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimi için oyunu kullanmaya köpeğiyle geldi. Oy kullanmak için Edirne'de 75. Yıl ilköğretim Okulu'na gelen Fatma Paray, 'Leydi' adlı köpeğini de yanında getirdi.

Edirne'de Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimi için oyunu kullanmaya köpeğiyle geldi

EDİRNE - Edirne'de Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimi için oyunu kullanmaya köpeğiyle geldi.

Oy kullanmak için Edirne'de 75. Yıl ilköğretim Okulu'na gelen Fatma Paray, 'Leydi' adlı köpeğini de yanında getirdi. Köpeğiyle birlikte oy kullanmaya geldiğini söyleyen Paray, "Oyumuzu kullanmak için Leydi hanım ile birlikte geldik. Oyumuzu kullandık. Ben nereye Leydi hanım oraya beraber gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Politika

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