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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüşerek Türkiye-ABD ilişkileri, Gazze'deki İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve diğer bölgesel meseleleri konuştu. Terörle mücadele ve ikili gündem başlıkları üzerinde de görüş alışverişinde bulundular.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve diğer bölgesel meseleler konuşuldu.

Öncelikli konular arasında yer alan terörle mücadele ve ikili gündem başlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunan Kılıç ve Sullivan, bölgesel tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelede işbirliği konusunu da değerlendirdi.

Kaynak: AA / Politika

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