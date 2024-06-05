Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Kafkasya Müzakereleri Kıdemli Danışmanı Louis Bono ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Kafkasya'da stabilitenin artırılması ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Kafkasya Müzakereleri Kıdemli Danışmanı Louis Bono ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Kafkasya'da stabilitenin artırılması ve Azerbaycan- Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.