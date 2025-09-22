Haberler

Cumhurbaşkanı Danışmanı Kılıç'tan Televizyon Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı'nın katil Netanyahu ile kıyaslanmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi ve gerekli karşılığın verileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Bir televizyon kanalında Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile katil Netanyahu'yu kıyaslama dalaletinde bulunan yazının ekrana yansıtılması asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir televizyon kanalında Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile katil Netanyahu'yu kıyaslama dalaletinde bulunan yazının ekrana yansıtılması asla kabul edilemez. Uluslararası vicdanı harekete geçirmek ve adaletin tesisi için büyük bir mücadele veren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tarihi mücadelesi, basiret yoksunu malum zihniyetin idrak edebileceği bir hadise değildir. Cumhurbaşkanı'mıza ve hakikat mücadelemize yönelik bu izahtan yoksun hadiseye karşı siyasi ve hukuki zeminde gerekli karşılığın verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
