Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: 'Kıbrıs'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Elazığ'da düzenlenen programda Türkiye'nin gücüne vurgu yaparak, Kıbrıs'ın kaderinin Türkiye'den ayrılamayacağını ve cezasızlığa karşı en ağır cezaların uygulanması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Kentteki temasları kapsamında bir otelde düzenlenen programda gazetecilerle bir araya gelen Saral, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Gazze ve Filistin'de yaşanan zulme dikkat çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, "Şeytanın arzu ettiği, şeytanın mutlu olduğu bir çağda yaşıyoruz. İki seneyi aşkın Gazze ve Filistin'de çok basit, birtakım bahanelerle Gazzelilere, Filistinlilere, Murabba-ı Şeria da dahil, sadece Filistin'le sınırlı değil, dünyada birçok bölgede Müslüman olduğu için zulme maruz kalan ve feryat eden ama maalesef bu zulüm karşısında hiçbir şekilde mazlumların yanında olmayan sadece sözle sözüm ona sahip çıkan bir İslam coğrafyası var. İslam dünyası, İslam coğrafyası birbirinden çok kopuk, zaman zaman bir araya geliniyor, bir takım kararlar alınıyor ama kınamaktan başka öteye gidebilecek bir şey olmadığını görüyoruz ve buna herkes de alıştı. Bu İsrail'e hiç kimse ses çıkaramıyor ve bu İsrail dünyanın huzurunu kaçıran, dünyayı huzursuz kılan bir İsrail. Sessiz, suskun bir dünya var ama halkın vicdanı susmadı. Bu dünya yaşanılır bir dünya değil" dedi.

" Türkiye'nin ayakta durması demek İslam coğrafyasının da tüm dünyasının da ayakta durması demektir"

Açıklamalarının devamında Saral, "Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor. Gezi olaylarından başlayan, dışarıdaki bir takım güçlerin Türkiye'yi bitirmesi, yok etmesi noktasındaki planları, içerideki taşeronlar, başta bazı siyasi farkları olmak üzere bir takım kuruluşlarla beraber Türkiye'nin gücünü kırmak, kardeşliğine halel getirmek, iç dinamiklerini birbiriyle kavgalı hale getirmek için her şeyi yaptı. Bunlar spontane olmadı. Mısır durduruldu, Suriye'de yaşananları görüyoruz ve Irak'ta yapılanları gördük. Birçok İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşını hep izledik. En son kale Türkiye. Bu kadar sorunlar, bu kadar sıkıntılar, bu kadar operasyonlar yapıldı ve elhamdülillah Allah'a şükürler olsun Türkiye dimdik ayakta. Sendeledik ve topal kaldık ama en son kale Türkiye yıkılmadı. Güçlü liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve halkının ona destek vermesi ki, 15 Temmuz bu konuda gerçekten halkıyla hükümetin, iktidarının ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar bir ve bütün olduğunu, ne kadar ülkesi, milleti için kalbinin attığını herkes gördü. Bu kadar operasyonlar, bu kadar senaryolar uygulandı. Elhamdülillah bu ülke yıkılmadı. Türkiye'nin ayakta durması demek İslam coğrafyasının da tüm dünyanın da ayakta durması demektir. Çivisi çıkmış dünyanın, bu kötülerin elinde olan dünyanın gerçekten ama gerçekten Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiyesiz yeni bir dünya düşünülemez. Bakın bütün dışarıdaki Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i bakıyorsunuz, Türkiye'yi dış siyasette hepimiz izliyoruz. Ama içerideki kıskançlar, içerideki hainler bunu görmüyor, görmek istemiyor" şeklinde konuştu.

" Kıbrıs'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir"

Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs'a yönelik açıklamalarını yerinde bulduğunu ve bu noktada Bahçeli'ye teşekkürlerini ileten Saral, " Kıbrıs'ta yeni bir değişim oldu. Federal devlet arzusu içerisinde olan ve seçmenin de bu meyandaki görüşlerine itibar eden ve bunları seçim öncesi konuşan bir cumhurbaşkanı seçildi. Seçilen cumhurbaşkanı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bir teşekkür metni yayınladı. 'Dış siyasette Türkiye bizim hamimiz, Türkiye bizim büyüğümüz ve Türkiye ile birlikte adım atacağız' dediler. Doğrusu, aklıselim ve sağduyu budur. Bahçeli de aslında, titreyip kendine gelmesi için 'Aman ha sakın yanlış bir adım atarsın' noktasında söylediği bir sözdür ve bence çok doğru olmuştur, çok isabetli olmuştur. Aklını başına topla, Kıbrıs böyle bir takım ayak oyunlarıyla, senin bir takım sözlerinle federe devlet olabilecek, birilerinin emellerine alet olabilecek bir ülke değildir. Kıbrıs'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Bizim ayrılmaz bir parçamızdır. Ona göre Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Güzel söylemiştir. Siyasette bazı şeyler temenniden ibarettir. Konuşması doğruydu, yerinde bir konuşmaydı ama bu Kıbrıs'ın şu anki mevcut yönetiminin kendine gelmesi, kendini bulması, kendi olması noktasında Türkiye'den asla ve hatta ayrı adım atmaması noktasında bir mesaj mı dersiniz, başka bir şey mi dersiniz, böyle bir şey olmuştur" diye konuştu.

"Bu cezasızlık algısı bitmeli"

15 Temmuz'dan sonra yeni bir inşa sürecinin olduğunu, bürokraside, yargıda, emniyette, bütün önemli makamlarda bunun sıkıntılarını yaşadıklarını belirten Saral, "Ben adalet sisteminde bugünkü Türk yargısını çok kadük buluyorum. Maşeri vicdanda kabul görmediğini ben de görüyorum, öyle zalimler, öyle alçaklar var ki, mesela kadın cinayetleriyle ilgili olsun, bir sürü yani akla hayal edemeyecek cinayetler yaşanıyor. Bunlar yapanın yanına kar kalır bir vaziyette, geliyor cezaevinde yatıyor, milletin parasıyla besleniyor, daha beter oluyorlar. İşte bu kadın cinayetlerinde yok akli dengesi bozukmuş gibi böyle garip garip şeyler görüyoruz, yaşıyoruz. Bence idam bildiğimiz idam şekliyle değil ama ben kesinlikle canilerin, kesinlikle millete kasteden, masum insanlara kasteden, hiçbir gerekçesi olmadan bu vahşeti, bu öldürmeleri yapan kim varsa öldürülmelerini istiyorum. ya elektrikli sandalye mi olur, başka bir şey mi olur, kesinlikle bunların bu toplumda yok edilmesi gerekiyor. Bir hadisi şerif var; 'öyle bir zaman gelecek ki, öldüren neden öldürdüğünü, öldürülen niçin öldürüldüğünü bilmeyecek.' O noktaya doğru hızla gidiyoruz. Ama bu cezasızlık algısı bitmeli" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ