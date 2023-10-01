Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç Terör Saldırısını Lanetledi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Ankara'daki terör saldırısını lanetleyerek, terörün her türlüsüyle etkin mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Ankara'daki terör saldırısını lanetleyerek, "Terör saldırıları amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Terörün her türlüsüyle etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör saldırısını lanetleyerek, yaralı güvenlik görevlilerine acil şifalar diledi.

Akif Çağatay Kılıç, "Terör saldırıları amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Terörün her türlüsüyle etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.