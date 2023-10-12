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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Thomas Bagger ile görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Thomas Bagger ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve uluslararası gündemdeki son gelişmeler ele alındı.