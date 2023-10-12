Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Thomas Bagger ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Thomas Bagger ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve uluslararası gündemdeki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Thomas Bagger ile görüştü.
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Thomas Bagger ve beraberindeki heyeti kabul ettim. Görüşmemizde, iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve uluslararası gündemdeki son gelişmeleri ele aldık." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Politika