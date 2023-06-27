Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna gerilimi, Yunanistan'daki son seçimler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı. NATO zirvesiyle ilgili de görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, ilk fırsatta bir araya gelme konusunda mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna gerilimi, Yunanistan'daki son seçimler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı.

NATO zirvesiyle ilgili de görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, ilk fırsatta bir araya gelme konusunda mutabık kalındı.