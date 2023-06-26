Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç Ukrayna Barışı konulu toplantıya katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç Ukrayna Barışı konulu toplantıya katıldı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, 15 ülkeden temsilcinin katıldığı 'Ukrayna Barışı' konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na Türkiye Cumhuriyeti adına katıldı. Toplantıda Ukrayna'daki son durum ele alındı ve sonraki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı, 24-25 Haziran'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın katıldığı toplantıda, 15 ülkeden temsilci yer aldı.

İki gün süren toplantıda, Ukrayna'daki son durum ele alındı ve sonraki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Politika

Ukrayna Akif Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title