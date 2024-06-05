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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Alisher Paygamov ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Alisher Paygamov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, savunma sanayi işbirliği ve tarımsal faaliyetler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Alisher Paygamov ile görüştü.

Kılıç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Paygamov ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirtti.

Akif Çağatay Kılıç, görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detaylarını, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasını, savunma sanayi alanındaki işbirliği, tarımsal ve teknolojik faaliyetlerin değerlendirilmesi konularını ele aldıklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Politika

Akif Çağatay Kılıç Özbekistan Savunma Tarım Diplomasi Teknoloji Politika Ekonomi Güncel Haberler

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