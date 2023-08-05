Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim Saldırılarını Kınadı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı. Kılıç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıları hoşgörüsüzlük ve saygısızlık olarak nitelendirdi ve bu tür saldırıların fikir ve düşünce özgürlüğü ile açıklanamayacağını belirtti. Danimarka Başbakanı'nın da saldırıları önemseme ve engelleme çağrısını vurguladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı.

Kılıç, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

" Danimarka'da kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik artan saldırıları şiddetle kınıyorum. Kutsal kitaplara yapılan saygısızlıklar, hoşgörüsüzlüğün ve saygısızlığın acımasız bir tezahürüdür ve bu saldırılar asla fikir ve düşünce özgürlüğü ile açıklanamaz.

Dün Danimarka Başbakanı yaptığı açıklamada bu saldırıları önemseme ve engelleme çağrısını vurguladı. En büyük temennimiz bu saldırıların bir an önce son bulması için gerekli tedbirlerin alınması ve bir daha bu tür olayların yaşanmamasıdır."