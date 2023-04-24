Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zonguldak'ta partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Seçim çalışmaları kapsamında Devrek ilçesine gelen İnce'yi partililer karşıladı. Vatandaşlarla sohbet eden İnce, Devrek bastonu üretimi yapan ustadan baston yapımı hakkında bilgi aldı.

Daha sonra partisinin seçim bürosunun açılışına katılan İnce, gazetecilere, iktidar olduklarında hayata geçirecekleri çalışmalardan bahsetti.

İnce, sloganlarının "3A" ve "3B" olduğunu belirterek, "Akıl, adalet, ahlak. Barışacağız, büyüyeceğiz ve adil bölüşeceğiz. Gördüğüm o dur ki, Türk milleti 'A mı, B mi?' seçeneğine sıkışmış değildir. Kırk katır mı, kırk satır mı? Böyle bir şey olamaz demokrasilerde." diye konuştu.

Zonguldak kent merkezinde de vatandaşların sorunlarını dinleyen İnce, kendisine sarılarak, "Yine beraber olacağız, yuvanıza dönün." diyen CHP'li parti görevlisine teşekkür etti.

İnce, gazetecilere, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı olduğunu ifade ederek, "Bir de karşıda Millet İttifakı var. Orada da Erdoğan'ın eskileri var. Erdoğan'ın eski kılavuzları. Bu iş Erdoğan'la da olmaz, Erdoğan'ın eski kılavuzlarıyla da olmaz. Türkiye'ye yeni bir yol, yeni bir umut lazım. Biz diyoruz ki Türkiye'ye biz 3'üncü yoluz. Biz bu millete dilimizin döndüğü, enerjimizin yettiği kadar bu üçüncü yolu anlatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bu arada İnce, bir vatandaşın, "AK Parti'nin polisleri seni nasıl koruyor?" şeklindeki söylemlerine tepki göstererek, "AK Parti'nin polisi olur mu? Olur mu öyle şey? Bu devletin polisi onlar. Her zaman devletin polisidir onlar. Ayıp, polislere öyle denir mi?" ifadesini kullandı.

İnce alandan ayrılırken bir vatandaş da "Hakkımı helal etmiyorum size, verdiğim oyu helal etmiyorum." dedi.