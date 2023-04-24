Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan mitinginde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir ayrımcılık yapmayacaklarını ve herkese hizmet edeceklerini söyledi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Ardahan'daki Kongre Caddesi PTT Kavşağı'nda düzenlenen mitingde, adalete değindi.

Adaletin sadece Ardahan'a değil Türkiye'ye ve coğrafyasına geleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Adaleti sadece mahkeme salonlarında değil, tarlada, fabrikada, her yerde adaleti arayacağız. Çalışan için de adalet, ev kadını için de adalet, sınava girenler için adalet, her şey için adalet. Çünkü yüce Yaradan dünyayı adalet üzerine inşa etti. Adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz." dedi.

Ardahan'da olduğu için son derece mutlu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İki belediye başkanı arkadaşımızı dinlediniz. İstanbul'a ve Ankara'ya hizmet veriyorlar. Şimdi onlar birlikte beraber bütün Türkiye'ye hizmet vereceğiz. Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız, bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. İnsan insandır ve başımızın üzerinde yeri vardır. Herkese hizmet edeceğiz. Onlar gibi yapmayacağız. Büyük beklentileriniz var biliyorum. Bakın Ardahan'da bir değişim oldu, değişimi yaşadınız. Terminali bile yoktu Ardahan'ın. Terminaliniz var mı? Belediyenin bütün araçları kiralıktı. Dünyanın parasını ödüyorlardı şimdi belediyemizin araçları var mı? Hiçbirisi kiralık değil. Demek ki parayı yerinde kullanırsanız, demek ki kul hakkı yemezseniz, demek ki halka hizmeti Hakk'a hizmet gibi görürseniz, Ardahan'ı da kalkındırırsınız, Türkiye'yi de kalkındırırsınız. Bunu yapacağız. Neler çıkarıyorlar ben bunun farkındayım. Ama istedikleri gibi istedikleri kadar engel çıkarsınlar."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki 85 milyon insana güvendiklerini ve halk için çalışacaklarını söyleyerek, "Gençler, biliyorum bazen KPSS'yi kazanıyorsunuz, mülakatta eleniyorsunuz. Onu kaldıracağım, oraya da adaleti getireceğim. Sınavı kazanacaksınız ve her biriniz göreve başlayacaksınız. Kadınlar, ev kadınları sizin de derdinizi biliyorum. Sizin bir sosyal güvenliğiniz yok, onu da biliyorum. Primsiz, aile destekleri sigortası desteklerini getireceğiz. Allah nasip ederse hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun, bereketin olduğu bir düzeni getireceğiz. Kimse, kimseye muhtaç olmayacak." ifadelerini kullandı.

"Devlet yanınızda olacak"

Her kadının sosyal güvencesinin temel aktörünün devletin kendisi olacağına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Devlet yanınızda olacak, devlet sizi birilerine muhtaç etmeyecek. Bunu da bilmenizi isterim. Dışardan et getiriyorlar, dışardan canlı hayvan getiriyorlar. Dışardan arpa, yulaf, mısır getiriyorlar. Dışardan ne geliyorsa getiriyorlar. ya Allah aşkına, bu ülkenin ovaları, tarlaları, çalışan insanları yok mu, hepsi var. Onlar 'beşli çete'lere çalışıyorlar, ben halka çalışacağım. 'Beşli çete' deyince, onlara milyar dolarları aktardılar. 418 milyar doları aktardılar. 418 milyar doları söke söke alacağım ve halka vereceğim." diye konuştu.

Doğu Ekspresi Treni'nin son durağının Ardahan olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Staj mağdurlarının sorunlarını biliyorum onu da çözeceğim hiç endişe etmeyin. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız, endişe etmeyin. Köy okullarının tamamını açacağız, tamamını. Ardahan, söz Sahara Tüneli gelecek. Ardahan söz, Doğu Ekspresi buraya gelecek. Ardahan söz, çiftçi, üretici kazanacak, bütün köylerde öğretmen de olacak veteriner de olacak. Hayvanlarınızın aşısını hiçbir ücret almadan yapacak, hiç endişe etmeyin. Dediğim tek görevim bu ülkeye huzurun, bereketin gelmesi. Diyorlar ki 'efendim işte bunlar geldi parayı nerden bulacak.' Para var, Türkiye zengin, güçlü bir ülke. Yeter ki kaynaklar doğru dürüst harcansın. Ardahan Belediyesi, büyükşehir diyecektim, inşallah burası da bir gün büyükşehir potansiyeline kavuşur."

Kılıçdaroğlu, bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceklerini ifade ederek, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ı kapsayan bölgede tarım ve hayvancılığa dayalı büyük bir sanayi entegre tesisleri kurulacağını vadetti.

"Bölgenin nasıl büyüdüğünü, nasıl kalkındığını göreceksiniz"

Bölgenin Kafkaslar'ın ve Orta Doğu'nun yıllık et ihtiyacını karşılayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu bölgenin yani Orta Doğu ve Kafkaslar'ın yıllık et ihtiyacı 25 milyar dolar. 25 milyar dolarlık bir pazarın en güçlü aktörü olacağız. Bunu planladık, özel ekonomi bölgesi olarak yaptığımızda bu bölgenin nasıl büyüdüğünü, nasıl kalkındığını göreceksiniz. Sadece bu bölgeyi, Kafkaslar'ı ve Orta Doğu'yu değil, Avrupa'yı da nasıl beslediğini göreceksiniz. Bu bölgede kişi başına gelirin nasıl arttığını, bu bölgede insanların nasıl huzur içinde çalıştığını göreceksiniz. Diyor ki 'mazot paha yani pahalı, depo boş, gübre paha, tarla boş, yem de paha, ahır boş, Kemal'im imdada koş', koşacağız, hiç endişe etmeyin." şeklinde konuştu.

Herkese sandığa gitme çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Sandığa giderken bir kişiyi mutlaka yanınızda götüreceksiniz. Geçen seçimlerde AK Parti'ye veya MHP'ye oy vermiş bir kardeşimizi de ikna edip beraber sandığa gideceksiniz. Diyeceksiniz ki Türkiye'nin değişime, huzura, kucaklaşmaya, kul hakkı yenmeyen bir yönetime ihtiyacı var, adalete, huzura ihtiyacı var diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da konuşma yaptığı mitingde, CHP'nin Ardahan milletvekili adayları tanıtıldı.