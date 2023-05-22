Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Kimin bu güzel vatandan, kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli. Biz bu ülkeyi...
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Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Kimin bu güzel vatandan, kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli. Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz.
Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Kimin bu güzel vatandan, kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli. Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika