Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Nuri Sesigüzel için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Usta ses sanatçısı ve sinema oyuncusu değerli Nuri Sesigüzel'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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