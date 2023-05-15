Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan seçime ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere, 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere, 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Oylarının yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlar yapılarak sistemin bloke edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere, 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz." dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu işin bir oldubittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın, bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur. Milletin iradesinden korkmayın. YSK'yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkın oyalanmasına izin vermeyin. Bu milletin iradesine bloke koymayın. Sahadaki demokrasi emekçilerimize sesleniyorum, sandıklarını ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız."