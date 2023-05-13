Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
Mozoleye karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, Anıtkabir merdivenlerinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, gençlerle sohbet etti.
Kılıçdaroğlu daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Politika