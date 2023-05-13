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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Mozoleye karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, Anıtkabir merdivenlerinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, gençlerle sohbet etti.

Kılıçdaroğlu daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Anıtkabir Politika Haberler

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