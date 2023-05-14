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Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Ankara'da oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Ankara'da oyunu kullandı

Politika Haberleri

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde Ankara'da oyunu kullandı.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde Ankara'da oyunu kullandı.

Zafer Partisi ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde Ankara'da yer alan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. 1276 numaralı sandıkta oyunu kullanan Oğan, ardından yaptığı açıklamada, "Memleketimize hayırlı olsun. Buradan tüm yurttaşlara bir çağrı yapmak istiyorum. Bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, sükunetle" ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan, oy kullanacağı okula eşi Gökçe Oğan ile birlikte geldi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Sinan Oğan Ankara Politika Haberler

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