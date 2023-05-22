Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: "14 Mayıs'ta seçmen Cumhur ve Millet İttifakı'nı uyarmıştır."
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Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: "14 Mayıs'ta seçmen Cumhur ve Millet İttifakı'nı uyarmıştır.
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: " 14 Mayıs'ta seçmen Cumhur ve Millet İttifakı'nı uyarmıştır." - ANKARA
Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek?— Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika