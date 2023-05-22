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Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: '14 Mayıs'ta seçmen Cumhur ve Millet İttifakı'nı uyarmıştır.'

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: "14 Mayıs'ta seçmen Cumhur ve Millet İttifakı'nı uyarmıştır."

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: "14 Mayıs'ta seçmen Cumhur ve Millet İttifakı'nı uyarmıştır.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: " 14 Mayıs'ta seçmen Cumhur ve Millet İttifakı'nı uyarmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Millet İttifakı Sinan Oğan 14 Mayıs Politika Haberler

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