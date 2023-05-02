Cumhurbaşkanı adayı Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İzmir'de esnafla buluştu

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Konak ilçesinde esnafla bir araya geldi.

Konak Meydanı'nda partililer tarafından karşılanan Oğan ve Özdağ, Kemeraltı Çarşısı'nı gezerek esnafla sohbet etti.

Oğan'ın iş yerlerini ziyareti sırasında Ümit Özdağ, gazetecilere açıklama yaptı.

İzmir'de ve Türkiye'de beklentilerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Özdağ, "Türk milletinin HDP'ye taviz veren Millet İttifakı ile HÜDA PAR'a taviz veren Cumhur İttifakı arasında sıkışmak istemediğini" söyledi.

Ülkede milyonlarca insanın, "sığınmacıların gerekirse zorla vatanlarına gönderilmelerini" istediğini öne süren Özdağ, şunları söyledi:

"Milyonlarca insanın sesi olduk. Aynı zamanda özellikle İzmir'de ve Türkiye'nin başka yerlerinde her iki ittifak da 'nasıl olsa birbirimizden o kadar çok nefret ediyoruz ki kimi yazarsak yazalım listelere bu nefretten dolayı taraftarlarımız diğerinden kurtulmak için bize oy verirler' şeklinde listeleri yapmışlar. İzmir'de de Atatürkçü seçmene Atatürk düşmanlarını seçmeye zorlamak gibi bir dayatma ortaya çıkmış."

Bir gazetecinin "Türk vatandaşlığı verilen göçmenlerin oylarına talip olup olmadıkları" yönündeki sorusu üzerine Özdağ, "Hayır, bu oyları almayacağımızı biliyoruz, bunların oy kullanmasını da istemiyoruz, vatandaşlık verilenlerin çoğuna yasaya aykırı verildiği için vatandaşlıklarını da iptal edeceğiz." yanıtını verdi.