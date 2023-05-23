Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 'Sığınmacıları en geç iki yıl içerisinde ülkelerine uğurlayacağız'

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'ın Antakya ilçesinde çadırda seçmenlerine seslenerek, sığınmacıları 2 yıl içerisinde ülkelerine uğurlayacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yara alan Hatay'da bir dizi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Antakya ilçesinde çadırda seçmenlere seslendi. Konuşmasında depremde yıkılan tüm yapıları ücretsiz olarak yeniden inşa edeceklerini ve bölgeyi üretim üssü haline getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "İki konuda düşüncelerimi aktarmak isterim. Bunlardan birincisi; evleri yıkılan, iş yerleri yıkılan, ahırı yıkılan, herkesin ama herkesin evini, iş yerini, ahırını yapacağız. Beş kuruş almadan bu binaları, daireleri, iş yerlerini teslim edeceğiz. Bu konuda bütün çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Beş yıl ödemesiz, yirmi yıl vadeli, çok düşük faizle uluslararası kredileri bulunmuş vaziyette, sözleşmeler yapılmış vaziyette. Hiç kimse endişe etmesin. Söz verdim mi mutlaka ama mutlaka yaparım. İkinci konu; bölgenin Adıyaman'dan başlayarak; Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, depreme maruz kalan bölgelerde; Osmaniye, Adana, Hatay, bütün bu bölgelerin üretim bölgesi olması için çaba harcayacağız. Yeni bir üretim üssü olmaları için. Çünkü bir milyona yakın konut yapılacak. Yani inşaat, yani bağımsız bölüm yapılacak. Bir milyon, beş kapı olsa beş milyon, beş tane musluk olsa, beş milyon musluk demektir. Bunların tamamını bu bölgede yapacağız. Fabrikalar bu bölgelerde kurulacak ve üretim bu bölgelerde olacak. Bu bölgelerden malzemeler alınacak ve o malzemelerle bu bölgelerde binalar, iş yerleri, her şey bu bölgede üretilecek ve bu bölge kazanacak. Bu bölgede istihdam oluşturacağız" dedi.

"Sığınmacıları 2 yıl içerisinde ülkelerine uğurlayacağız"

Kılıçdaroğlu, sığınmacıları iki yıl içerisinde ülkelerine uğurlayacaklarını belirterek, "İktidar sahipleri diyorlar ki 'biz sığınmacıları vermeyeceğiz.' Önümüzdeki seçim bu bağlamda önemlidir. Sığınmacıları, ırkçılık yapılmadan kendi ülkelerine gönderilmelerini sağlayan projemiz hazır. Bu konuda liderler karar verdik. En geç iki yıl içinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz. En geç iki yıl içinde. Bu konuda siyasi partilerin liderleri olarak yani Millet İttifakı olarak anlaştık. Bu konuda görüşlerimizi ortak mutabakat metninde yazdık. Ortak mutabakat metnindeki kurallara, ilkelere aynen uyacağız ve bunları kendi ülkelerine yolcu edeceğiz" diye konuştu.

"Terörle kim yan yana duruyorsa Allah belasını versin"

Kılıçdaroğlu, terörle ilgili değerlendirmesinde ise, "Terörü her yerde ve her ortamda bir insanlık suçu olarak ifade ettim. Kim teröre destek veriyorsa, kim teröristlerle yan yana duruyorsa, kim onların musluğuna su taşıyorsa Allah bin belasını versin. Değerli arkadaşlarım. Terör, nereden gelirse gelsin nasıl gelirse gelsin hepimizin ortak mücadele etmesi lazım. Beni derinden üzen olay şu, siyaset ahlak işidir, ahlaklı adamların siyaset yapması lazım. Siyasetçi rakibine elbette ki sert sözler söyleyebilir. Buna da saygı duyarım. Birimimizi eleştirebiliriz, buna da saygı duyarım. Ama siyaset rakibine iftira atmak, rakibine kumpas kurmak değildir. Allah bizi kumpasçılardan, Allah bizi sahtekarlardan korusun" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ayrım yapmayacaklarına vurgu yaparak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hiçbir ayrım yapmadım. Hiçbir zaman ayrım da yapmayacağım. Size söz veriyorum. 85 milyona söz veriyorum. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım ve 85 milyonu kucaklayacağım." - HATAY

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