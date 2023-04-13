Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: 'Samsunspor Camiasını Kutluyor, Gelecek Sezon Mücadele Edecekleri Süper Lig'de Başarılar Diliyorum'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran Samsunspor camiasını kutluyor, gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Lig'in Karadeniz ekiplerinden Yılport Samsunspor, Eyüpspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesinin ardından Süper Lig'e çıkmayı matematiksel olarak garantiledi. Samsunspor, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Atatürklü arma Süper Lig'de" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Samsunspor'u tebrik etti. Kılıçdaroğlu'nun tebrik mesajı şöyle:

"Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran Samsunspor camiasını kutluyor, gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum."