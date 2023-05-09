Cumhurbaşkanı adayı İnce: 'Uğraştıkları şeye bak, Muharrem İnce çekil'

Denizli'de gençlerle buluşan Muharrem İnce, "Normalde çekirdek çitlerken AKP'yi yüzde 70'le yenmeleri lazım, bu şartlar altında bu kadar büyük paralar var ama uğraştıkları şeye bak, Muharrem İnce çekil. Yaptıkları tek şey bu" dedi.

Denizli'de gençlerle buluşan Muharrem İnce, "Normalde çekirdek çitlerken AKP'yi yüzde 70'le yenmeleri lazım, bu şartlar altında bu kadar büyük paralar var ama uğraştıkları şeye bak, Muharrem İnce çekil. Yaptıkları tek şey bu" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, akşam saatlerinde Denizli'ye geldi. Amfi Park'ta gençlerle buluşan Muharrem İnce, "İki ittifak bir araya gelmiş, Millet İttifakı var, Yeşil Sol var, 17 parti var, 11 büyükşehir belediyesi var, gazeteler var, 200'e yakın milletvekili var, hazine yardımları var, normalde çekirdek çitlerken AKP'yi yüzde 70'le yenmeleri lazım, bu şartlar altında bu kadar büyük paralar var ama uğraştıkları şeye bak, Muharrem İnce çekil. Yaptıkları tek şey bu. Yani millete diyorlar ki sıtma mı? Ölüm mü? Patlak lastiği patlak lastikle değiştirecekler. Ben ikisini de istemiyorum. A mı? B mi?, C diyemez miyiz? Diyemezsin. C dersen hain ve bölücü olursun. Arkadaş ben demokratik hakkımı kullanıyorum, neden bölücü olayım" dedi.

Konuşmaların ardından geçmiş doğum günü kutlanan Muharrem İnce, iki tane güvercini gökyüzüne bıraktı. - DENİZLİ