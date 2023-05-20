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Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için gümrük kapılarında oy kullanma başladı

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için gümrük kapılarında oy kullanma başladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için gümrük kapılarında oy kullanma başladı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 mayıs pazar günü yapılacak 2. tur oylaması için yurt dışına kayıtlı seçmenler gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için gümrük kapılarında oy kullanma başladı

KIRKLARELİ - Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 mayıs pazar günü yapılacak 2. tur oylaması için yurt dışına kayıtlı seçmenler gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı.

Yurt dışına kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 mayıs pazar günü yapılacak olan 2. tur oylaması için gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı. Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısında da İl Seçim Kurulu görevlileri sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı.

Seçmenler tatil günleri de dahil 24 saat oy kullanabilecek.

Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

28 Mayıs Seçimi Kırklareli Politika Haberler

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