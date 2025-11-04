Haberler

Cumhur İttifakı 'Türkiye Yüzyılı' Hedefleri İçin Yoluna Devam Ediyor

Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir bütün olarak hareket ettiğini belirtti. Ülkenin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü cevaplarının siyasi irade olduğunu vurguladı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı'mız ' Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, "Cumhur İttifakı'mız 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

