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Cumhur İttifakı Tomarza'da Coşkuyla Karşılandı

Cumhur İttifakı Tomarza'da Coşkuyla Karşılandı

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Cumhur İttifakı temsilcileri Tomarza ilçesine teşekkür ziyaretinde bulunarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aynı desteğin verilmesini istedi.

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve beraberindeki Cumhur İttifakı temsilcileri; Tomarza ilçesine teşekkür ziyaretinde bulunarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aynı desteğin verilmesini istedi.

Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm başta olmak üzere Cumhur İttifakı temsilcileri Tomarza ilçesinde büyük coşkuyla karşılandı. Konvoy eşliğinde ilçeye giriş yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; seçim otobüsü içerisinde vatandaşları selamlayarak İncilli Çavuş Parkı içerisinde karşılandı. Vatandaşlara seslenen Bakan Akar; terörle mücadele ile ilgili bilgiler verirken 14 Mayıs seçimlerinde verilen destekten dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hulusi Akar Kayseri Politika Haberler

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