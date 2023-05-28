Cumhur İttifakı seçmenleri Kayseri'de kutlama yaptı

KAYSERİ'de, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasını Recep Tayyip Erdoğan'ın önde bitirmesinin ardından Cumhur İttifakı seçmenleri Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada Ne yaparlarsa yapsınlar, yalanla, dolanla bir yere varılamayacağı açıkça görüldü. Sonunda milli irade hakim oldu. Kendimizden emin bir şekilde kazandık dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde olması, Kayseri'de sevinçle karşılandı. Cumhur İttifakı seçmeni, kutlamalar için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Türk bayrağı ve parti flamaları bulunan vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlarda bulundu. Buradaki kutlamalara katılarak vatandaşlara seslenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Biz cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızı nasıl karşıladıysak, aynı şekilde kutlamayı da büyük bir dikkatle, nezaketle bizlere yakışır şekilde, barış ve huzur içinde, çevreye zarar vermeden herkesi kucaklayarak kutlayacağız diye konuştu.

'BİZE YAKIŞAN VAKUR BİR DURUŞ'

Uzun uğraşlardan sonra kazanılan bu sonucun ülke ve millete hayırlı olmasını dileyen Akar, Ne yaparlarsa yapsınlar, yalanla, dolanla bir yere varılamayacağı açıkça görüldü. Sonunda milli irade hakim oldu. Kutlu olsun. Seçimin bütün Türkiye'de, sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gayret gösteren güvenlik güçlerimize ve tüm parti teşkilatına teşekkür ediyor, onları da kutluyoruz. Arkadaşlar, biz kazandık. Kendimizden emin bir şekilde kazandık. Bize yakışan vakur bir duruş. Milletimiz ferasetiyle ve şuuruyla büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolda istikrarı seçti. İstikrarın unsuru kim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı, yaşasın ve var olsun ifadelerini kullandı.

'BİZ BAZILARI GİBİ 11 KERE SEÇİM KAYBETMEDİK'

Zaferlere alışık olduklarını söyleyen Bakan Akar, Bizler 2 bin 500 yıllık bir milletin son halkasıyız. Bizim tarihimiz güçlü asil ve büyük. Biz bu zaferlere alışığız. Biz bazıları gibi 11 kere seçim kaybetmedik. Karşı taraftan medet uman teröristler vardı. Teröristler büyük bir beklenti içindeydi. Bu seçimden çok şey beklediler. Ancak sizin sayenizde bunu bulamadılar. Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. İnşallah, 40 yıldan beri başımıza bela olan teröristleri, son kalıntılarını da çukurlara gömerek asil milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Türkiye Yüzyılına girdik. Bundan sonra hep birlikte ülkemizin daha güvenli ve güzel olması için çalışmalarımızı çok daha büyük adımlarla yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın dedi. (DHA)

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