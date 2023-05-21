Cumhur İttifakı'nın zafer yürüyüşü Beyoğlu'nda yapıldı

BEYOĞLU Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Cumhur İttifakı üyesi partilerin Beyoğlu İlçe Başkanları ve Cumhur İttifakı Milletvekillerinin de katıldığı 'Zafer Yürüyüşü' yapıldı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde kazanılan zafer nedeniyle Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'Zafer Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe AK Parti 2. Bölge Milletvekili Büşra Paker, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhur İttifakı üyesi partilerin Beyoğlu İlçe Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Saat 19.00'da Okçular Vakfı önünden başlayan yürüyüş, Beyoğlu turunun ardından Arabacılar Meydanında son buldu. Yürüyüşte Cumhur ittifakının 14 Mayıs zaferindeki katkılarından dolayı Beyoğlu halkına teşekkür edildi. Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajları verildiği yürüyüşte 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha destek istendi.

'BAYRAĞI ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ

Arabacılar Meydanında yürüyüşe katılanlara seslenen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Bosna'nın bilge kralı der ki 'Tarihi Allah yazar, önemli olan sizin nerede durduğunuzdur' değerli kardeşlerim, sizlere tarihten, inançtan ve medeniyetten yana duran Cumhur İttifakı'nın genel başkanlarının selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini sunuyoruz. Onlar adına burada duruyoruz. Hep birlikte bir bayrak yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu bayrak yürüyüşü tarihin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, Türkiye Yüzyılı'nın ilelebet devam edeceğinin işaretidir. Fatih Sultan Caddesi'nde, Fatih Sultan Han'ın torunları olarak, hep birlikte bu yürüyüşe devam edeceğimize dair bir ahitleşmedir. 28 Mayıs'ta bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bugün, Sabah Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde, PYD'nin sözde başkanı diyor ki, 'Tarihi Allah yazar, siz nerede duruyorsunuz, ona bakacaksınız' 28 Mayıs'ta oy verirken, diyor ki, Afrin'de Türk ordusu var. Türk bayrağı var. Bunun intikamını diyor, 28 Mayıs'ta bir kişi ile alabiliriz. Ne demek istediğini anladınız mı Biz bir aydır bu bayrakla Beyoğlu'nda dolaşıyoruz. Diyoruz ki bayrağı elden bırakma. Bayrağımızı indirmek isteyenler var. Sınırımızda bir terör devleti kurmak isteyenler var. Teröristleri cezaevinden çıkarmak isteyenler var. Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadelesini durdurmak isteyenler var. Terörle mücadelemizde yerli ve milli savunma sanayimizi durdurmak isteyenler var. Bayrağımızı indirmek isteyen var. Bayrağı elden bırakma diye haykırıyoruz. ve bırakmayacağız şeklinde konuştu.

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